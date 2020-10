Polizei findet Marihuana auf Spielplatz - und dann noch viel mehr

Eppelheim.Polizeibeamte haben am Donnerstagabend auf einem Spielplatz in Kirchheim mehr als 100 Gramm Marihuana sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, haben sie die Menge bei einer allgemeinen Kontrolle eine 33-Jährigen gefunden. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung der Frau in Eppelheim. Auch hier wurden sie fündig: geringe Mengen weiterer Drogen, eine Schreckschusswaffe, zwei Messer sowie 1800 Euro Bargeld, die vermutlich durch Drogenhandel erwirtschaftet wurden. Die Ermittlungen dauern an.

