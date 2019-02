Polizei führt auf Rastplätzen Alkoholkontrollen bei Lkw-Fahrern durch

Rhein-Neckar.

In einer konzertierten Aktion haben am Sonntagabend alle Autobahnpolizeistationen der Region Alkoholkontrollen auf Park- und Rastplätzen durchgeführt. Wie die Verkehrsdirektion Mainz am Montag mitteilte, wurden in Baden-Württemberg 36 Trunkenheitsfahrten verhindert, in Rheinland-Pfalz wurde 34 Mal die Weiterfahrt untersagt. Im Fokus der Aktion: Die Lkw-Fahrer, die dort das Wochenende

...