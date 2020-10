Polizei holt Schlange vom Dach

Kleinfischlingen.In Kleinfischlingen (Landkreis Südliche Weinstraße) hat die Polizei am Donnerstag eine Schlange vom Dach eines Wohnhauses geholt. Wie die Polizei mitteilte, erfuhren sie gegen 14.30 Uhr von der über einen Meter langen Schlange, die in einem Hof gesichtet worden war. Als die Beamten dort eintrafen, verkroch sich das Tier, eine Ringelnatter, jedoch über die Regenrinne auf dem Dach eines Hauses. Mit einem Kescher wurde sie schließlich eingefangen und anschließend fernab von Wohngebieten wieder in die Freiheit gelassen.

