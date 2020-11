Polizei löst mehrere "Corona-Partys" auf - Feiernde zeigen sich uneinsichtig

Mannheim/Heidelberg.In Heidelberg und Mannheim sind in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere "Corona-Partys" aufgelöst worden. Nach Angaben der Polizei zeigten sich die Betroffenen größtenteils uneinsichtig.

In Mannheim-Schönau fanden Beamte 23 Personen bei einer Geburtstagsfeier in einer knapp 50 Quadratmeter großen Wohnung vor. Die Feier wurde beendet und die Teilnehmer der Örtlichkeit verwiesen. Die Gastgeberin und deren Gäste erhalten eine Anzeige.

Wegen einer Ruhestörung aufgrund überlauter Musik und grölender Stimmen wurden Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt auf eine Party in U 1 aufmerksam. Die Gastgeberin habe bereits an der Tür ihren Fehler eingestanden. 15 Gäste, die sich den Zimmern und auf dem Balkon verbarrikadiert hatten, seien auf Aufforderung der Beamten hervorgetreten. Allesamt wurden der Örtlichkeit verwiesen und zur Anzeige gebracht.

In Heidelberg lösten Beamte eine Party im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße auf. Als die Feiernden die Polizeibeamten bemerkten, versuchten diese sich in den angrenzenden Räumen zu verstecken, öffneten laut Polizei letztlich aber die Eingangstüre. Nachdem zwei Gäste versicherten, dass es keine weiteren Gäste gebe, konnten die Beamten drei Frauen hinter einem Wäscheständer und ein Mann hinter einer Waschmaschine feststellen. Neben dem Gastgeber erhalten auch hier die Gäste Anzeige.

Im Verlauf der Nacht mussten vier weitere Feiern im Bereich Heidelberg und Mannheim aufgelöst werden. Hier sollen jeweils vier Personen aus mehreren Haushalten in privaten Räumen zusammen gefeiert und dabei Alkohol konsumiert haben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.11.2020