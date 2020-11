Viernheim.Eine Polizeistreife hat am Mittwoch einen 27-Jährigen in Viernheim vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Zeugin ihn gegen 13 Uhr gemeldet. Der Mann soll auf einer Bank in der Industriestraße gelegen und „sexuelle Handlungen an sich“ vorgenommen haben. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wird sich jetzt strafrechtlich verantworten müssen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.11.2020