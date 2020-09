Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Speyer.Ein 27-jähriger Mann ist am Donnerstagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Wie die Beamten mitteilten, meldeten Nachbarn, dass der 27-Jährige in seiner Wohnung randalierte und in einen lauten Streit mit seiner Familie geraten sei.

Die Polizisten nahmen den Mann zunächst widerstandslos fest, dann zeigte er sich hochaggressiv. Erst beim Erblicken eines Diensthundes beruhigte er sich. Der mit 0,89 Promille alkoholisierte Randalierer drohte zuvor mit Straftaten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020