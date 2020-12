Polizeilicher Kontrolltag auf Autobahn endet mit Festnahme

Ludwigshafen.Die Autobahn Polizei Ruchheim hat am heute zwischen 11 und 17.30 Uhr Kontrollen auf den Autobahnen und Bundesstraßen rund um Ludwigshafen durchgeführt. Dazu wurden ausschließlich Zivil- und Providafahrzeuge eingesetzt. Negativer Höhepunkt war um 17 Uhr eine Fahrzeugkontrolle auf der B9 bei Maudach. Bei einem moldauischen Insassen eines Autos konnte ein gefälschter bulgarischer Ausweis aufgefunden werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich die Person bereits seit geraumer Zeit illegal in Deutschland aufhält. Die Person wurde vor Ort festgenommen und verbleibt bis zu einer richterlichen Entscheidung in Gewahrsam.

Außerdem wurden mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Trauriger Spitzenreiter war dabei ein Mann aus Frankenthal, der bei zulässigen 60 Stundenkilometern in einer Baustelle mit 119 Stundenkilometern gemessen wurde.

Gegen zwei weitere Fahrzeugführer wurden Verfahren wegen illegaler Veränderungen an ihrem Fahrzeug eingeleitet. Unter anderem wurden die vorderen Seitenscheiben schwarz foliert und die Beleuchtungseinrichtungen verändert. Bei einem 18-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim musste im Laufe des Tages zudem eine Blutprobe entnommen werden, da hier der Verdacht auf eine Fahrt unter Betäubungseinfluss bestand. Der Führerschein wurde in diesem Fall sichergestellt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020