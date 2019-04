Popcorn-Maschine unter Rauchmelder löst Feueralarm aus

Dass sich die Johannes-Kepler-Schule für den Abschluss ihrer allerletzten Projektwoche etwas Besonderes einfallen lassen hat, war gestern Vormittag zu erwarten. Dass der Abschied dann aber so spektakulär würde, hatte keiner gedacht.

Weil die Zirkusaufführung noch authentischer und genussvoller werden sollte, war extra eine Popcorn-Maschine organisiert worden. Diese habe man in der Projektwoche selbstverständlich auch getestet, erklärte Lehrerin Michaela Cheney. Allerdings erfolgte der Test nicht in der Aula, wo das Gerät gestern stand. Uns so ertönte, während Lisa Marquant und Britta Verleger vom Mannheimer Zirkus Paletti gerade das Bühnenbild umbauten, ein schriller Alarm. „Ich dachte, das gehört zur Musik“, sagte eine Besucherin. Schließlich wurde während des Umbaus Musik über die großen Lautsprecher abgespielt. Als der Lärm jedoch nach einigen Sekunden nicht aufhörte, blickte jeder aus dem Publikum zur Popcornmaschine und dem darüber an der Decke befestigten Rauchmelder: Die Maschine hatte den Alarm ausgelöst, auch wenn kein Rauch zu sehen war. Sofort liefen alle Schüler nach draußen zum Sammelpunkt an der Turnhalle, der für Fälle wie diese vorgesehen ist. In Sekunden war das Gebäude evakuiert, und schon ertönten die ersten Sirenen: Zwei Feuerwehrfahrzeuge, ein Wagen der Polizei und der Rettungsdienst rückten an. Zum Glück war ja nichts passiert und es gab auch keine Verletzten, und so konnte es rasch mit dem bunten Programm weitergehen. kata

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019