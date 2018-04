Probleme am Goetheplatz

Anzeige

Von Sommertagszug und Frühlingsfest war CDU-Stadträtin Marianne Seitz begeistert. „Es ist schön, zu sehen, wie sich hier alle zum Wohle von Friedrichsfeld einsetzen“, sagte die Politikerin. Viele Bürger nutzten jedoch auch die Gelegenheit, um Seitz einige Missstände – vor allem rund um den neu gestalteten Goetheplatz – mitzuteilen.

Und so nahm sich Marianne Seitz tags darauf gleich noch einmal Zeit, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Manche der dortigen „Probleme“ können nun auch direkt oder in absehbarer Zeit gelöst werden. So sind die neuen Mülleimer (die alten hingen zu nieder und können nicht geleert werden) bereits bestellt und werden in wenigen Wochen angebracht.

Auch das wilde und vor allem unerlaubte Parken auf dem Goetheplatz wird bald ein Ende haben. Es werden nämlich Fahrradständer so angebracht, dass ein Auffahren auf den Platz nicht mehr möglich sein wird.