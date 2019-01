Im Mai 2020 veranstaltet der MGV 1873 sein nächstes Konzert in Großsachsen in der Alten Turnhalle. Dafür werden noch Projektsänger gesucht. Singstunde ist donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr. Für den ersten Teil des Konzerts unter dem Titel „Ich hätt getanzt heut Nacht“ sollen flotte Schlager im Tanzrhythmus einstudiert werden. Für den zweiten Teil sind Lieder aus dem Musical „My Fair Lady“ vorgesehen, die der MGV zum Teil zusammen mit dem Holzwurm- Theater einstudiert hat. Wer zum Schnuppern kommen möchte, kann in die Singstunde kommen oder sich bei den Vorsitzenden Heidi Sacht, Telefonnummer 06201/25 67 54, oder Hans Mayer, Telefonnummer 0170/5 57 94 48, melden. wn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019