Puppentheater Marotte gastiert

Das Olympia-Kino, das bekanntlich ein ausgesuchtes Kleinkunst-Programm für Erwachsene anbietet, möchte in der Vorweihnachtszeit auch den Kindern eine besondere Freude machen. Wie im letzten Jahr ist das renommierte Figurentheater Marotte aus Karlsruhe im Kino zu Gast, und zwar mit den Puppenspielern Thomas Hänsel und Rusen Kartaloglu. „Ali Baba und die 40 Räuber“ ist eines der schönsten Märchen aus Tausendundeiner Nacht.

Atemberaubend spannend und voll Poesie erzählt das Stück von wundersamen Abenteuern, Geheimnissen und Wünschen, finsteren Mächten und dem Glück, das dem Mutigen treu bleibt.

Das Figurentheater dauert etwa 50 Minuten. Karten gibt es im Vorverkauf an der Kinokasse in der Hölderlinstraße zu den üblichen Öffnungszeiten. Es wird gebeten, Sitzerhöhungen für die Kinder mitzubringen. Die Veranstaltung am Donnerstag, 12. Dezember, im Olympia-Kino, beginnt um 17 Uhr. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019