Putzaktion am 16. März

Unter dem Motto „Hirschberg putzt sich raus“ möchten Gemeinderat und Gemeindeverwaltung die Einwohner dazu ermuntern, öffentliche Grünanlagen, Bachläufe sowie Feld und Flur rechtzeitig vor dem eintretenden Vegetationsbeginn zu säubern und zu reinigen, um das Bewusstsein der Einwohnerschaft für die gemeindlichen Anlagen und Einrichtungen sowie den Umwelt- und Naturschutz zu stärken. Die Aktion findet am Samstag, 16. März, statt. Der Treffpunkt ist um 9 Uhr am Hilfeleistungszentrum (Bauhof-Gebäude) in der Galgenstraße 2. Gegen 12 Uhr wird die Aktion mit einem kleinen Vesper beendet. Der Bauhof stellt alle hierzu erforderlichen Arbeitsmittel zur Verfügung. Anmeldung bei Stefanie Bickel, Telefon 06201/5 98 90 oder auch per E-Mail unter stefanie.bickel@hirschberg-bergstrasse.de. hr

