Querbeet gegen das Gesetz: Mann erwartet neun Anzeigen

Reilingen.Nicht seinen gesetzestreuesten Tag hat am Mittwoch ein 41-jähriger Mann in Reilingen gehabt, der innerhalb kürzester Zeit mit mehreren Vergehen gegen das Gesetz verstoßen hat. Nach Polizeiangaben erhielt der Mann ganze neun Anzeigen auf einmal.

Aber der Reihe nach: Gegen 18 Uhr befuhr der Beschuldigte mit Pkw und Anhänger den Hertenweg entlang und bog von dort in einen Feldweg ein. Mit seiner rasanten Fahrweise, die er an den tag legte, soll er dabei zwei spielende Kinder gefährdet haben. Nachdem der 41-Jährige sein Fahrzeuggespann auf einem Grundstück parkte, wurde er von einem 35-Jährigen auf seine Fahrweise angesprochen. Nachdem die Sache vom Tisch schien und der 35-Jährige vom Ort des geschehens wegging, soll der 41-Jährige im weiteren Verlauf auf seinen Widersacher zugefahren sein, sodass diesem nichts anderes übrig blieb, als zur Seite zu springen. Der Beschuldigte stieg daraufhin aus seinem Auto und provozierte ein Handgemenge, wobei sich der Geschädigte leicht am Arm verletzte. Danach stieg der 41-Jährige erneut in sein Auto und fuhr davon.

Die verständigte Polizei leitete anschließend eine Fahndung ein und traf in der Hauptstraße auf den Mann, der nun zu Fuß unterwegs war. Bei der Festnahme widersetzte er sich. Zudem beleidigte und bedrohte er die Beamten, ein von ihnen wurde dabei leicht verletzt. Auf dem Revier musste sich der 41-Jährige einem Alkoholtest unterziehen, der einen Wert von knapp einer Promille anzeigte. Außerdem wurde dem Mann Blut wegen des Verdachts der Drogenbeeinflussung zwecks einer Probe Blut abgenommen. Zu guter Letzt stellte sich heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Der 41-Jährige wurde wegen Straßenverkehrsgefährdung, Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Trunkenheit im Verkehr, Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung zur Anzeige gebracht.