Radfahrer stößt gegen Auto

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montag ein 78-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr der Senior gegen 14.30 Uhr mit seinem Zweirad die Straße Neuzeilsheim aus Richtung Schriesheim kommend. An der Einmündung zur L 631 (Heddesheimer Straße) missachtete er die Vorfahrt eines sich aus Heddesheim nähernden Pkws. Obwohl der Autofahrer noch versuchte auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Dieser stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er kam mit Verdacht auf eine Hirnblutung in ein Mannheimer Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 0621/174-40 45 zu melden. red/pol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.09.2019