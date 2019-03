Rätselraten über Blindscheiben

Mehr als eine halbe Stunde lang brüten die Prozessbeteiligten über den Plänen und Fotografien vom BASF-Landeshafen, dem Ort des des Explosionsunglücks vom 17. Oktober 2016. Sie sind auf der Suche nach so genannten Blindscheiben. Das sind Vorrichtungen, die als zusätzliche Sicherung in die Leitungen gesteckt werden, dabei bei Reparaturarbeiten kein Produkt mehr durch das Rohr fließt.

Zur Debatte steht die unklare Anzahl der Scheiben. Haben nun neun oder zehn Scheiben die Leitung abgesichert. Darin ist sich der Schlossermeister des Hafenbetriebs, der unter anderem für die Reparaturplanung zuständig ist und am Freitag im Prozess vor dem Landgericht in Frankenthal aussagt, unsicher.

Es ist eine wichtige Frage. Schließlich steht die These im Raum, dass der Angeklagte gar nicht das falsche Rohr angesägt haben könnte, sondern dass sich bei Arbeiten am richtigen Rohr plötzlich Rückstände darin entzündet haben könnten.

Der Schlossermeister hält diese Theorie für ausgesprochen unwahrscheinlich. Dass Chemikalien vom Tanklager her in das Rohr zurückgeflossen sein könnten, sei auszuschließen. Denn an der fraglichen Leitung arbeiteten am Unglückstag zwei Trupps gleichzeitig, um Rohrstücke herauszuschneiden, die später ersetzt werden sollten. Wäre Stoff in die Leitung geflossen, hätte er sich bereits bei dem anderen Arbeitstrupp entzünden müssen. Zwischen den beiden Baustellen habe es keinerlei Zuflussmöglichkeiten gegeben.

Es handelte sich um ein fest verschweißtes Rohr ohne Flansche und Armaturen für irgendwelche Zugänge, sagt der Zeuge. Ob es von der Hafenseite einen Zufluss gegeben haben könnte, hält der Schlossermeister ebenfalls für unwahrscheinlich, da die Leitung auch von dieser Seite mit einer Blindscheibe zusätzlich gesichert gewesen sei. „Das habe ich nach dem Unglück mehrfach kontrolliert“, sagt er. (bjz)