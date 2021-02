Raub mit Schusswaffe - vierstelliger Geldbetrag in Wettbüro erbeutet

Schwetzingen.Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend ein Wettbüro in Schwetzingen überfallen. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 19 Uhr ein vierstelliger Geldbetrag erbeutet. Der Beschuldigte hatte eine Angestellte des Wettbüros in der Straße „Am Langen Sand“ dabei mit einer Schusswaffe bedroht. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Bei einer kräftigen Statur sei er etwa 1,80 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt sei er mit einem schwarzem Pulli, schwarzer Jogginghose sowie einer schwarzen Mütze bekleidet gewesen. Zudem habe er eine sogenannte "Vendetta-Maske" als Maskierungsmittel benutzt.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.

