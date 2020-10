Raubüberfall auf Tankstelle – Zeugen gesucht

Deidesheim.Eine Kassiererin der ESSO-Tankstelle in Deidesheim ist am Freitagabend gegen 20.45 Uhr von zwei männlichen Personen ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, forderten die Täter die Kassiererin unter Vorhalt von Pistolen dazu auf, die Kasse zu öffnen.

Die Täter erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06324 9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

