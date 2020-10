Raubüberfall in Walldorf: Polizei findet Kleidung und Waffe

Walldorf.Nach dem Raubüberfall auf ein Spielcenter in Walldorf haben Beamte in der Nähe des Tatorts eine Plastiktüte mit Kleidung und einer Schreckschusspistole gefunden. Laut Polizei liegt es demnach nahe, dass der Unbekannte seine Kleidung gewechselt hat. Beim Überfall trug er schwarz und war mit einer weißen Maske mit schwarzen Applikationen maskiert. Vermutlich war auch ein Fluchtfahrzeug am Montag gegen 17 Uhr im Bereich des Alemannenweges oder in angrenzenden Seitenstraßen geparkt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, rund 185 cm groß. Zur Tatzeit war er ganz in schwarz gekleidet und trug eine weiße Maske mit schwarzen Applikationen. Die Höhe des mit einer Waffe erpressten Geldbetrags ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

