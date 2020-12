Reduziertes Fahrtenangebot der RNV

Rhein-Neckar.Ab heute gilt das reduzierte Angebot der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV). Es orientiert sich am Wochenendfahrplan. Wegen des Lockdowns hat sich das Verkehrsunternehmen dazu entschieden, den Fahrplan vorübergehend auszudünnen. Grundsätzlich gilt in Ludwigshafen und Mannheim der Samstagsplan für Busse und der Sonntagsplan für Bahnen. In Heidelberg fahren Busse und Bahnen montags bis samstags im 20-Minuten-Takt.

Weitere Informationen unter www.rnv-online.de/lockdownfahrplan.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.12.2020