Regen verwässert Bilanz des Kerwemontags

Nach dem von der Sonne verwöhnten Wochenende mit Temperaturen um die 30 Grad ist der gestrige Kerwemontag deutlich kühler ud mit Regen gestartet. Auf letzteren hätten die Veranstalter gut und gerne verzichten können. Statt voll belegter Bänke und Tische herrschte beim Haxenessen im weitläufigen Benzpark weitgehend Leere.

Doch gänzlich war die Partymeile, wo noch am Wochenende das pralle Leben tobte, nicht leer gefegt. An den Tischen nahe dem Bierwagen der ASV-Ringer saßen einige dem Regen trotzende hartgesottene Männer und ließen sich die „Kerwe-Frühschoppen-Haxe“ schmecken. Währenddessen stellten die Helfer um den Abteilungsleiter Herbert Maier Planen und Schirme auf, in der Hoffnung, dass der Regen aufhört und später doch noch Gäste kommen.

„Mit der Besucherzahl am Wochenende waren wir sehr zufrieden“, bilanzierte der Abteilungsleiter. Am Sonntagnachmittag seien die Gäste recht zögerlich gekommen, doch der Samstagabend sei der absolute Renner gewesen: „Die gesamte Altstadt war hier zu Gast.“ Mit dem Regen habe man halt nach Wochen der Hitze nicht gerechnet, gestand Maier.