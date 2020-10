Regnerischer Start in die Woche im Südwesten

Region.In Baden-Württemberg startet die kommende Woche bewölkt und oft nass. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes gibt es am Montag viele Wolken und zeitweise, vor allem zum Abend hin, kann es regnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 bis 17 Grad, es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwesten. Auch starke Böen seien möglich, die im Schwarzwald auch sturm- oder orkanartig sein könnten.

Am Dienstag bleibt es bewölkt und häufig regnerisch mit Höchsttemperaturen von 11 Grad im südwestlichen Bergland und bis zu 18 Grad in den Niederungen, so die Wetterexperten.

Auch am Sonntag wird der Vormittag gebietsweise regnerisch, gegen Mittag werde es heiter bis wolkig. Am Nachmittag und am Abend kann es den Meteorologen zufolge örtliche, teils gewittrige Schauer geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 Grad auf der Baar und bis zu 19 Grad am Oberrhein. Es weht ein schwacher bis mäßiger, südlicher Wind. In Baden und bei Gewittern sind auch Sturmböen, im Bergland und im Hochschwarzwald schwere Sturmböen zu erwarten.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 04.10.2020