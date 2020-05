Resolute Helferin

Die Arzthelferin Kamille Barrial lebt in Neckarhausen. Hannelore Schäfer

„Ich bin kein panischer Mensch, das gilt auch in Zeiten von Corona. Es besteht in allen medizinischen Berufen ein Risiko, deshalb ist es umso wichtiger, sich an Hygiene-Regeln zu halten“, betont unsere heutige Mutmacherin Kamille Barrial. Sie arbeitet als Arzthelferin im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Rhein-Neckar, das in Edingen-Neckarhausen angesiedelt ist.

Die gebürtige Bayerin kam mit elf Jahren nach Mannheim und wohnt seit 1993 in Neckarhausen. „In der Gemeinde habe ich vor 30 Jahren eine Ausbildung zur Arzthelferin begonnen und ich fühle mich hier sowohl privat als auch beruflich gut aufgehoben“, erzählt Barrial. In jüngster Zeit hat sich ihr Arbeitsalltag Corona-bedingt verändert. Man arbeite deutlich mehr am Telefon, vor dem Betreten der Praxis sei eine Anmeldung erforderlich und die Maskenpflicht sei auch nicht jedermanns Sache.

„Ich kann die Patienten total verstehen, der Mund-Nasenschutz ist mitunter nervig, belastend und man bekommt schlechter Luft“, räumt die Arzthelferin ein und fügt an: „Aber wir tragen ihn in der Praxis über Stunden und er ist meiner Meinung nach eine sinnvolle Maßnahme.“ Und wenn dann doch einmal etwas ausgiebiger „gejammert“ wird, erwidert sie resolut: „Stellen Sie sich vor es wäre Krieg, das hätte viel weitreichendere Auswirkungen als Abstand halten und Maske tragen.“ Ihre Schwiegermutter, die in Spanien lebt, habe es in den vergangenen Wochen viel schwerer gehabt. „Die hatten eine totale Ausgangssperre, da durfte man noch nicht einmal raus an die frische Luft und spazieren gehen, verglichen mit dort waren die persönlichen Einschränkungen hier noch erträglich“, sagt Barrial, die Tochter eines US-Soldaten und einer Deutschen ist – und einen Spanier geheiratet hat.

Auf Abstand arbeiten kann die Neckarhäuserin aber nicht immer. „Wenn ich beispielsweise Blut abnehme oder ein EKG anfertige, muss ich ja nah am Patienten sein, aber ich unternehme alles, um mich selbst und mein Gegenüber vor einer möglichen Ansteckung zu schützen“, erklärt sie und fügt an: „Unser gesamtes Team sowohl in der Praxis in Edingen als auch hier in Neckarhausen ist gesund und wir sind alle bemüht, dass es so bleibt.“

Sie genießt ihre Freizeit in ihrem Garten auf der Anlage des Kleingärtnervereins Neckarhausen. Ihr Ehemann Luis hatte sich ein „grünes Wohnzimmer“ gewünscht und sie gewann ebenfalls Spaß am Gärtnern: „Kaum hatten wir einen Garten, wurde ich gefragt, ob ich mich im Vorstand des Kleingärtnervereins engagieren möchte und wurde zur zweiten Vorsitzenden gewählt.“

