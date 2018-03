Rettungswagen kollidiert mit Pkw - ein Schwerverletzter

Anzeige

Bad Schönborn.Auf der B3 in Bad Schönborn ist am Montagmorgen ein Rettungswagen mit einem Pkw kollidiert und hat eine Person dabei schwer verletzt. Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage mitteilte, war der Rettungswagen gegen 10 Uhr mit Sondersignalen in nördlicher Richtung auf der Heidelberger Straße unterwegs, als ein Pkw-Fahrer auf der rechten Fahrbahnseite sein Fahrzeug aus ungeklärter Ursache stoppte.

Fotostrecke Fotos ansehen 9 Bilder Bad Schönborn Ein Schwerverletzter bei Unfall auf B3 Bei einem Unfall auf der B3 zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen in Bad Schönborn ist am Montagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden

In der Folge kollidierte das Rettungsfahrzeug mit dem Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Nach einer notärztlichen Versorgung brauchte ihn ein Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik. Auch der Patient, den die Rettungskräfte eigentlich in ein Krankenhaus bringen wollten, erlitt durch den Unfall weitere Verletzungen, die ärztlich versorgt werden mussten.

Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Auskunft geben. Auch die Schadessumme war zunächst noch nicht bekannt. Laut einer Polizeisprecherin kam es während der Unfallaufnahme jedoch nicht zu wesentlichen Behinderungen im fließenden Verkehr. (pol/mer)