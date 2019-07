Rhein-Neckar-Kreis: Einstündige Sperrung der A 656 in Richtung Mannheim

Region Rhein-Neckar.Seit 12 Uhr ist die Autobahn 656 für rund eine Stunde gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Schwerlasttransporter heute Nacht gegen 2.30 Uhr fälschlicherweise auf die A 656, anstatt am Autobahndreieck Walldorf auf die A 6 zu wechseln. Der Transporter musste in einem Baustellenbereich geparkt werden, es kam in der Nacht zu Verkehrsbehinderungen.

Der Schwerlaster wird nun aus dem Baustellenbereich rückwärts auf seine ursprüngliche Route geführt. Der Verkehr in Richtung Mannheim wird deshalb an der Ausfahrt Wieblingen-Rittel abgeleitet. Außerdem wird die Abfahrt der A 5 in Richtung Mannheim auf die A 656 ebenfalls gesperrt.