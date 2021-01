Rhein-Neckar-Kreis: Inzidenz nun sieben Tage unter 200

Von Hans-Jürgen Emmerich

Die Zunahme der Corona-Fälle im Rhein-Neckar-Kreis innerhalb von einer Woche ist nun schon seit sieben Tagen unter dem kritischen Wert von 200. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Landratsamt an Silvester und Neujahr veröffentlicht hat. Danach lag die Steigerung in sieben Tagen am Freitag bei 170,1, am Vortag hatte sie bei 175,5 gelegen. Bereits am zweiten

...