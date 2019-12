Rock, Pop und Soul

Human Five spielt am 14. Dezember im „Weißen Lamm“. © Löwer

Zum Abschluss des Jahres spielt am Samstag, 14. Dezember, die Band Human Five im Weißen Lamm. Human Five ist eine fünfköpfige Rock-/Pop-/Soul-/Rhythm&Blues-Band in der klassischen Besetzung Gesang, Gitarre, Keyboard, Bass und Schlagzeug. Mit Liedern von den Blues Brothers, Joe Cocker, Peter Gabriel U 2, Simple Minds, Carlos Santana, Pink Floyd, Deep Purple oder Phil Collins ist für entsprechende Abwechslung gesorgt. Die Stärke der Gruppe ist die langjährige Erfahrung der einzelnen Musiker, verbunden mit deren Einflüssen aus verschiedenen Musikstilen. Frontmann und Sänger Jochen Driemel versteht es wie kaum ein anderer, den Kontakt zum Publikum herzustellen. Keyboarder Martin Trippen sorgt für Volumen und Flächen aus dem Hintergrund. Gitarrist Roland Rink liefert den passenden Gitarrensound.

Die Rhythmusgruppe um Bassist Bernd Wolf sowie Schlagzeuger Helmut Eich, dessen Herkunft von der Rockmusik unverkennbar ist, kümmert sich um das rhythmische Fundament und bildet somit die Basis für den richtigen Groove.

Das Konzert am 14. Dezember im Wirtshaus zum weißen Lamm, Breitgasse 7, beginnt um 20 Uhr; Einlass ist ab 18 Uhr. Es gibt keine Platzreservierungen und auch keinen Sitzplatzanspruch. wn

