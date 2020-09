Rollerfahrer bei Unfall mit Porsche schwer verletzt – Zeugen gesucht

Leimen.Nachdem am Montag ein 71-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall in Leimen schwer verletzt worden ist, sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen, um den Unfallhergang aufzuklären. Wie die Beamten mitteilten, gehen sie derzeit davon aus, dass ein 53-jähriger Porsche-Fahrer beim Auffahren vom Abbiegestreifen nach links auf die Fahrbahn den Rollerfahrer zum Abbremsen zwang. Der Rollerfahrer stürzte. Der Unfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr in der Rohrbacher Straße, kurz vor der Einmündung Stralsunder Ring. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1744111 bei der Polizei zu melden.

