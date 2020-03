Wiesloch.Eine Rollstuhlfahrerin ist am Dienstagnachmittag in Wiesloch nach einem Unfall in einem fahrenden Linienbus verstorben. Gegen 15 Uhr hatte sich der Rollstuhl während der Fahrt des Busses durch die Hauptstraße in Bewegung gesetzt, woraufhin die Frau zu Fall kam. Sie verletzte sich so schwer, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.