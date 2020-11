Rosenwörthstraße in Oggersheim wird saniert

Ludwigshafen.Die Rosenwörthstraße in der Notwende wird ab Montag, 9. November, saniert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende März 2021. Der Bereich zwischen dem Grenzweg und dem Einmündungsbereich Am Brückelgraben wird ab Montag gesperrt. Dabei werden der Straßenunterbau, die Abwasserleitungen sowie die und die Beleuchtung erneuert. Eine direkte Verbindung des Neubaugebiets Notwende über die Rosenwörthstraße zur Notwendestraße und zurück ist in der gesamten Bauzeit nicht möglich. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Arbeiten kosten rund 660 000 Euro.

