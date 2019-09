RP informiert vor Ort über neuen Radschnellweg

Bei Begehungen in Ilvesheim, Ladenburg und Edingen-Neckarhausen informiert das Regierungspräsidium Karlsruhe über den geplanten Radschnellweg zwischen Heidelberg und Mannheim.Bei dieser Gelegenheit werden auch Hinweise aus der Bürgerschaft entgegengenommen.

Bereits vor den Sommerferien hatte das Regierungspräsidium seine Entscheidung über die Vorzugsvariante bekanntgegeben (der „MM“ berichtete mehrfach). Die ausgewählte Strecke verläuft im Abschnitt Mannheim bis Ladenburg nördlich des Neckars, quert von Ladenburg aus den Neckar entlang der derzeit im Bau befindlichen L 597 in Richtung Seckenheim und führt weiter von Seckenheim über Edingen nach Heidelberg.

Im nächsten Schritt wird nun die Detailplanung für die Vorzugsvariante erstellt, bei der die breit angelegte Öffentlichkeitsbeteiligung fortgesetzt wird, wie das RP schreibt. Dabei werden zunächst alle Themen und Hinweise aus der Öffentlichkeit gesammelt, die für die weitere Planung wichtig sein könnten.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat hierfür unter anderem eine Homepage unter www.radschnellweg-hd-ma.de eingerichtet. Diese informiert über das Projekt und ermöglicht den Bürgern, noch bis Ende September, ihre Ideen zum Radschnellweg über eine interaktive Karte direkt einzubringen.

Ergänzend dazu sind die genannten Vor-Ort-Begehungen entlang von Teilabschnitten des zukünftigen Radschnellwegs geplant. Im Rahmen der Begehungen erhält die interessierte Öffentlichkeit detaillierte Informationen über den Radschnellweg. Ebenso besteht die Möglichkeit, Hinweise zu den jeweiligen Streckenabschnitten zu geben. „Im Anschluss an die Vor-Ort-Begehungen wird von den Planerinnen und Planern geprüft, inwieweit diese Vorschläge in die Planung aufgenommen werden können“, schreibt das RP.

Ilvesheim und Ladenburg: Startpunkt ist am Dienstag um 16 Uhr an der Wendeplatte der Siemensstraße bei Münzer Sanitär. Hier erhalten Interessierte zunächst einen allgemeinen Überblick über den geplanten Radschnellweg. Von dort aus wird die Vorzugstrasse in Richtung Westen erkundet. Entlang der Strecke gehen die Vertreter der Behörde darauf ein, wie der geplante Radschnellweg an bestimmten Stellen aussehen könnte. Die Begehung ist auf Grund der relativ großen Distanzen als Radtour geplant. Interessierte ohne Fahrrad haben die Möglichkeit, sich am Treffpunkt über das Vorhaben zu informieren. Veranstaltungsende ist gegen 18.30 Uhr.

Edingen-Neckarhausen: Startpunkt ist am Mittwoch um 16.30 Uhr an der Parkfläche beim Blumenfeld gegenüber des Edinger Bahnhofs. Auch hier erhalten Interessierte zunächst einen allgemeinen Überblick über den geplanten Radschnellweg. Von dort geht es entlang der Vorzugstrasse in Richtung Westen. Die Veranstaltung ist in Edingen aufgrund der überschaubaren Distanzen als Begehung geplant. Veranstaltungsende ist gegen 18.30 Uhr. Anschließend stellt das Regierungspräsidium ab 19 Uhr die Planung in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung vor und steht danach für Fragen zur Verfügung. red

Info: Portal zur Bürgerbeteiligung: www.radschnellweg-hd-ma.de

