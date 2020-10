Rund 115.000 Euro Schaden nach Unfall mit vier Schwerfahrzeugen

Rauenberg.Bei einem Auffahrunfall zwischen vier Schwerfahrzeugen ist am Dienstagnachmittag auf der A6 bei Rauenberg ein Mann leicht verletzt worden. Der Unfall gegen 16 Uhr ereignete sich nach bisherigem Stand der Ermittlungen in Folge von Unachtsamkeit, berichtete ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit. Einer der Fahrer sei auf ein Stauende aufgefahren. Daraufhin wurden die Fahrzeuge aufeinander geschoben. Die geschätzte Schadenshöhe belief sich laut des Behördensprechers auf rund 114 000 Euro.

Wegen großflächig ausgelaufener Betriebsstoffe war die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim bis etwa 21.15 Uhr voll gesperrt worden. Es entstand in der Spitze ein Stau von 17 Kilometern zwischen Rappenau und Walldorf. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ausgeleitet. Sämtliche Ausweichstrecken waren aufgrund des Unfalls überlastet, hatte die Polizei am Nachmittag mitgeteilt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020