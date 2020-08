Rundgang durch die Geschichte

Weinheims (überlieferte) Geschichte hat ganz im Norden begonnen, am Zusammenfluss von Weschnitz und Grundelbach. Noch heute gibt es in diesem Stadtviertel rund um Peterskirche, Domhof, Altem Friedhof und Rodensteiner Brunnen viele historische Kleinode zu sehen. Bei einem Spaziergang am Sonntag. 30. August, nimmt Stadtführer Franz Piva die Teilnehmer mit in die spannende Vergangenheit des ältesten Weinheimer Stadtteils. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rodensteiner Brunnen. Die Führung dauert etwa 2,5 Stunden und kostet sechs Euro pro Person (bis 14 Jahre: drei Euro). Anmeldung erforderlich unter Telefon: 06201/82 610. whm

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.08.2020