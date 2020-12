Russisches Navi zeigt falsche Richtung an

Bad Dürkheim.Nach Auskunft der Polizei hat sich am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr am Römerplatz in Bad Dürkheim ein Fahrzeugtransporter festgefahren.

Der Fahrer eines litauischen Transporters mit aufgeladenen Fahrzeugen, dessen Ziel ein Autohaus in der Friedelsheimer Straße war, konnte aufgrund des Verkehrs und der örtlichen Gegebenheiten nicht mehr eigenständig zurücksetzen. Sein russisches Navigationsgerät hatte ihm den falschen Fahrweg aufgezeigt.

Durch die Polizei wurde der Verkehr auf der Römerstraße kurzfristig gesperrt, so dass der Lastwagen zurücksetzen und seine Fahrt fortsetzen konnte.

