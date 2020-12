S-Bahn hält in Sulzbach

Jetzt in Betrieb: Der S-Bahn-Halt in Weinheim-Sulzbach. © Stadt Weinheim

Nach rund 23 Jahren an Gesprächen und Verhandlungen ist jetzt mit der Umstellung des Fahrplans auf das Winterhalbjahr ein Stück Geschichte bei der S-Bahn Rhein-Neckar geschrieben worden: Seit Sonntag halten auch im Weinheimer Stadtteil Sulzbach nun Bahnen der Linie S 6 und binden den Ortsteil mit seinen 2800 Bewohnern an die Strecke zwischen Mannheim und Bensheim an.

Schon 1997, als die erste Stufe der S-Bahn Rhein Neckar in Betrieb ging, entstand der Wunsch nach einem Halt in Sulzbach. Erst 2011, als Lützelsachsen auf einen Teil seiner Verbindungen verzichtete, gelang der Durchbruch und die bis dahin zögerliche Bahn stimmte dem Bau zu – der nun, bis auf zwei Aufzüge, fast vollendet ist.

Entstanden sind zwei jeweils rund 200 Meter lange barrierefreie Bahnsteige mit Treppenverbindungen, einem Leitsystem und dynamischen Fahrgastinformationen. Preis inklusive der Planungskosten: Rund drei Millionen Euro. Auf eigene Kosten hat die Stadt außerdem Park-und-Ride-Anlagen bauen lassen. Für 800 000 Euro sind 40 Autoabstellplätze und weitere für Fahrräder entstanden. red/sko

