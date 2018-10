Sänger präsentieren ein musikalisches Feuerwerk

Der Schriesheimer Kammerchor ist ein Kunstwerk in sich, jede andere Charakterisierung wäre ihm nicht gerecht. So erklang am Sonntagabend in der evangelischen Stadtkirche unter der musikalischen Leitung von Markus Karch, unterstützt von Streichern und Orgel, ein außergewöhnliches Gesamtwerk bedeutender Komponisten des 16. und 17. Jahrhunderts aus England unter dem Motto „Sounds of London“.

Konzentrierte Zuhörer

Für die Konzertbesucher in der bis auf den letzten Platz ausverkauften Kirche war es ein Hochgenuss, den Sängerinnen und Sängern, alle in schwarz gekleidet, zu lauschen, die mit beeindruckender Dynamik und Ausdruckskraft die schwersten Passagen stimmlich meisterten. Während des gesamten Konzerts herrschte in der Kirche eine derartige Aufmerksamkeit, dass man die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen hätte fallen hören können.

Am Ende des Konzertes herrschte erst ergriffenes Schweigen, bis dann ein Sturm der Begeisterung ausbrach. Markus Karch hatte Musik von englischen Komponisten aus zwei Jahrhunderten, dem 16. und 17., gewählt. Aber er verflocht darin auch Vertreter der Moderne wie John Rutter, Bob Chilcott und John Tavener. Da mochte sich der Zuhörer fragen, wer wohl die größeren Komponisten sein mögen, Händel, Bartholdy, Purcell, oder vielleicht die Komponisten der Moderne.

In seinen Ausführungen offenbarte Karch, dass die Musik englischer Barockkomponisten nach wie vor ein Geheimtipp für Kenner sei. „Auf der Suche nach geeigneter Chormusik für das ’London Programm’ stieß ich hier auf eine überwältigende Fülle wunderschöner Werke“, so der musikalische Leiter. Mit dem „Prelude in g-moll“ von Henry Purcell für Solo Violine wurde das musikalische Feuerwerk eröffnet. Weiter ging es mit dem dreistimmigen Frauenchor „Veni domine“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Dann erst zogen die Sänger wie Mönche im klösterlichen Kreuzgang an den beiden Kirchenseiten zum Altar und positionierten sich an der Seiten der Sängerinnen.

Wuchtig erklangen die Stimmen bei „Sing joyfully“ von William Byrd und erfüllten den gesamten Kirchenraum. Mit „Musica Dei donum“ von John Rutter, einem Komponisten des 20. Jahrhunderts, entließ der Chor sein Publikum in die Pause. In der zweiten Programmfolge waren sowohl Komponisten aus dem 17. Jahrhundert wie aus der Moderne zu hören. Zu denen zählt Bob Chilcott mit dem Sanctus-Motiv aus der „Peace Mass“.

Gleich danach folgte „Kliros“ aus „Funeral Cantile“ von John Taverner, einem ebenfalls modernen Komponisten. Wie anders klang da Händels Chorsatz „Make them to be“, musikalisch eingebettet in Benjamin Britten „A Hymn to the Virgin“. Mit Thomas Tallis einem Komponisten aus dem 16. Jahrhundert und seinem „If ye love me“ ging ein wunderbarer musikalischer Abend zu Ende. Dieses Konzert wird lange in Erinnerung bleiben.

