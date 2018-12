Sängereinheit gibt Konzert

Sieben Jahre ist es her, dass die Sängereinheit 1864 Leutershausen ein Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche in Leutershausen gegeben hat. So befanden die Chöre es an der Zeit, dies zu ändern. Am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr werden sich die Türen der evangelischen Kirche öffnen und die Sängerinnen und Sänger lassen weihnachtliche Weisen erklingen. Der Einlass zum Konzert wird ab 16 Uhr sein. Im Anschluss an das Konzert wird noch von der Sängereinheit Glühwein ausgeschenkt. Der Erlös geht an die evangelische Kirchengemeinde für das neue Gemeindehaus.

Wer jetzt noch Lust auf das Konzert bekommen hat, kann noch Karten an den folgenden Vorverkaufsstellen erwerben: SGL-Geschäftsstelle, Löwenapotheke, Die Continentale Bezirksdirektion Sven Fertig, Turmapotheke sowie den Sängern der Sängereinheit. wn

