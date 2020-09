„Salon der Pflanzen“ blüht bei Heimspielen auf

Kurze Songs, kleine Texte, große Wirkung: Das ist der „Salon des Plantes“. Auf der Corona-bedingt im Freien errichteten Bühne an der Ladenburger „KulturWerkstatt Am Sägewerk“ gedeiht Melodiöses, Lyrisches, Kurioses, Wissenschaftliches und stets Wissenswertes. Es geht um das geheime Leben der Pflanzen. Rebecca Junghans und Ronja Donath lassen ihr Programm mit Witz und originellen Arrangements an einem lauen Spätsommerabend zweimal vor je 50 Gästen aufblühen.

„Wir wollen mit Ihnen das Reich der Flora neu entdecken“, so das Duo. Dass es unsere wesentlich älteren Mitbewohner auf diesem Planeten zunehmend schwieriger mit uns haben, obwohl alle Pflanzen mögen, das deutet die 28-jährige Junghans mit gänsehauterregender Singstimme im Auftaktsong vor der Kulisse des Industriegebietes an: Es ist „It‘s not easy being green“ (Es ist nicht leicht, grün zu sein) von Frosch Kermit aus der Serie „Sesamstraße“.

Weitere schöne Balladen stammen von der Frankfurter Band Elda um Alessa Stupka und Leila Antary, zwei Weggefährtinnen aus Friedrichsfeld und Heddesheim der in Ladenburg aufgewachsenen Junghans. Sie wohnt heute in Hamburg.

Entstanden ist der beim Kulturfestival Schleswig-Holstein uraufgeführte Salon bei „Plantkingdom: Fremde Welten“ im Theater an der Glocksee (Hannover), wo Junghans öfter Engagements hat. Künstlerisch weit gereift präsentiert sie sich bei ihrem Heimspiel, am Ende allseits gelobt, auch vielen Freunden und der Familie, darunter ihre Mutter und der ebenso stolze Künstlervater Joachim, der mit Gastgeber Arno Folger die KulturWerkstatt leitet.

