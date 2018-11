Sanierung statt Neubau

Zum Artikel „Hinter Bibelgarten Platz für einen Neubau?“ vom 26. Oktober

Ich bin von Anfang an gegen diese Lösung. Wir brauchen auch Sickerstellen für unser Regenwasser und Grünflächen in Ladenburg. Wenn wir alle unsere Häuser nach etwa 25 Jahren abreißen würden, weil „marode“, dann wäre das nicht auszudenken. Das Haus wurde am Anfang bestens gepflegt und in Ordnung gehalten, bis die ersten Bewohner und „Pfleger“ nicht mehr dort wohnten. Später hat man mir immer gesagt, zum Beispiel, wenn ich die Toilettenanlage reklamiert habe oder auf eine Reparatur aufmerksam gemacht habe: „Es wird sowieso alles saniert.“ Dabei blieb es.

Die Größe muss unbedingt bleiben. Wir haben zum Beispiel im Kirchenchor mit dem katholischen Kirchenchor die „Schöpfung“ von Hayden erarbeitet und gesungen. Allein bei der Probe, wir waren beim Konzert 106 Sänger, war es eng. Außerdem vergrößert sich unsere Stadt: neuer Stadtteil, Erweiterung des Industriegebiets. Und gerade auch als evangelische Kirche müssen wir unsere Türen weit öffnen. Und von wegen „Weg zu weit“ – in Zeiten des Bewegungsmangels und der „Fitness“. Man kann ein wunderbares Ökohaus daraus machen und von Grund her lassen wie es ist – „Grundsanierung“. Und von dem eingesparten Geld könnte eventuell eine Fußbodenheizung in der Kirche installiert oder ein Zubringerbus für den Kirchgang für die Stadtteile eingesetzt werden. Vielleicht hätte die Kita auch noch ein Plätzchen frei.

