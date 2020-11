SAP Arena bangt um Fans

Mannheim.Die SAP Arena in Mannheim sorgt sich wegen der Corona-Krise um die Rückkehr etwa von Musikfans. "Je länger der Lockdown dauert, desto größer wird unsere Herausforderung, die Zuschauer zurück zu gewinnen", sagte Jens Reithmann, Chef des operativen Geschäfts am Mittwoch. "Es ist zu befürchten, dass es so wie vor der Pandemie nie mehr sein wird."

Die Arena habe ein Abstands- und Hygienekonzept für 3.000 oder mehr Besucher erarbeitet. "Aber die Gefahr bleibt, dass wir trotz aller Sicherheitsvorkehrungen in absehbarer Zeit einen Wandel im Unterhaltungsgeschäft sehen und sich das Konsumverhalten der Zuschauer ändert", sagte Reithmann. Rund 50 Veranstaltungen für eine halbe Million Zuschauer sind den Angaben nach seit dem ersten Lockdown auf das nächste und übernächste Jahr verschoben oder ganz abgesagt worden. Events mit 500 Leuten sind für die mehr als 40 000 Quadratmeter große SAP-Arena wirtschaftlich nicht rentabel.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020