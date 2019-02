Saunabrand im Freizeitbad "Miramar"

Weinheim.Im Außenbereich der Sauna des Weinheimer Freizeitbades Miramar ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entzündeten sich die Flammen aus bislang noch unbekannter Ursache gegen 8.40 Uhr. Mehrere Anrufer wurden von der Autobahn aus auf die weithin sichtbaren Rauchwolken aufmerksam und verständigten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe dürfte bei rund 20 000 Euro liegen. Die Polizei war zunächst von einem Schaden in Höhe von 30 000 Euro ausgegangen.

Der Feuerwehr Weinheim zufolge handelten die Bad-Mitarbeiter umsichtig und verhinderten so, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Zwei Trupps der Feuerwehr kämpften unter Atemschutz gegen die Flammen an. Nach gut einer halben Stunde war das Feuer gelöscht. Danach waren nur noch kleinere Nachlöscharbeiten nötig. Im Anschluss an die Brandnachschau mittels Wärmebildkamera wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen der Brandursache übernahm.

In einer Pressemitteilung erklärte Miramar-Geschäftsführer Marcus Steinhart: "Niemand kam zu Schaden, das ist für mich erstmal die Hauptsache. Möglicherweise ist der Brand auf ein Fehlverhalten eines Mitarbeiters einer Reinigungsfirma zurückzuführen." Da das Bad zum Brandzeitpunkt noch nicht geöffnet war, befanden sich keine Gäste im Bad. Der Bade- und Saunabetrieb laufe ohne Einschränkung, so Steinhart. (pol/mer)