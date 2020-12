Schärferes Glücksspielgesetz – Verbände fürchten Verlust von Jobs

Rheinland Pfalz.Angesichts der geplanten Verschärfung des Glücksspielgesetzes in Rheinland-Pfalz warnen Automatenverbände vor der Vernichtung Tausender Jobs. In der nächsten Woche will der Landtag in Mainz in erster Lesung über eine Änderung des Landesglückspielgesetzes beraten. Viele Spielhallen lägen demnach künftig zu nahe an Kindergärten und Schulen und müssten schließen. Bei den geplanten Mindestabständen von 500 Metern – auch zwischen zwei Spielhallen – geht es um Jugend- und Spielerschutz.

Der Dachverband "Die Deutsche Automatenwirtschaft" befürchtet nach Mitteilung vom Montag in Rheinland-Pfalz "das Aus für weit mehr als die Hälfte aller staatlich konzessionierten Spielhallen. Dann stünden Hunderte der größtenteils in zweiter oder dritter Generation familiengeführten Automatenunternehmen vor den Trümmern ihrer Existenz". 2500 Menschen verlören ihren Job. Der Dachverband forderte angesichts der geplanten Mindestabstände: "Das gewerbliche Automatenspiel darf nicht länger mit dem Zollstock reguliert werden. Wir brauchen eine Regulierung nach qualitativen Kriterien, die den Jugend- und Spielerschutz stärkt und ordentliche Betriebe erhält, auch in Rheinland-Pfalz."

Der Automaten-Verband Rheinland-Pfalz kritisierte: "Während mehr als jeder zweiten staatlich konzessionierten Spielhalle im Land zum 1. Juli 2021 die Schließung droht, wird zeitgleich der Online-Glücksspielmarkt legalisiert, wo es naturgemäß keine Mindestabstände gibt." Derzeit sind die Spielhallen bundesweit coronabedingt geschlossen.

