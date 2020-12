Schallmauer durchbrochen

Die Corona-Pandemie hat im Rhein-Neckar-Kreis fünf weiteren Menschen das Leben genommen: Drei Männer (einer zwischen 70 und 80 und zwei zwischen 80 und 90 Jahren) sowie zwei Frauen zwischen 80 und 90 sowie 90 und 100 Jahren sind gestorben, wie das Landratsamt am Montag mitteilte. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes gibt das Landratsamt keine weiteren Details bekannt. 152 Menschen sind im Kreis jetzt insgesamt im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, ein wichtiger Indikator zur Brisanz der Infektionslage, durchbrach im Rhein-Neckar-Kreis mit 200,5 erstmals die Schallmauer von 200. Die Lage bleibt weiter angespannt.

Die Gesamtzahl der Krankheitsfälle ist auf inzwischen 8440 gestiegen, das sind 140 mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der Genesenen beläuft sich auf 6996. Insgesamt 1292 Personen zählen zu den sogenannten „aktiven Fällen“ – Personen, die aktuell positiv getestet sind und sich in Quarantäne aufhalten müssen. Diese Zahl ist nun zum dritten Mal in Folge leicht gesunken.

Die Fallzahlen aus den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße (in Klammern die noch aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 221 (20)

Heddesheim: 257 (43)

Hirschberg: 155 (22)

Ilvesheim: 147 (12)

Ladenburg: 202 (34)

Schriesheim: 186 (25)

Weinheim: 780 (89)

