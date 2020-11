Schausteller dürfen verkaufen

Speyer.Der Weihnachtsmarkt ist auch in der Domstadt abgesagt. Stattdessen wird die Stadt Speyer den ortsansässigen Schaustellern ab Montag, 16. November, die Aufstellung ihrer Verkaufsstände im Stadtgebiet ermöglichen. Wie die Verwaltung am Freitag ebenfalls mitteilte, ist als Alternative für die Kunsthandwerker, deren Veranstaltung im Rathausinnenhof ebenfalls entfällt, für Frühjahr/Sommer 2021 ein Kunsthandwerkermarkt in der Innenstadt geplant.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.11.2020