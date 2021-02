Schlabbdewel im Internet

Da in diesem Jahr die Saalfastnacht Corona-bedingt ausfällt, haben die Schlabbdewel aus Friedrichsfeld ihre Aktivitäten ins Internet verlegt – so wie andere Vereine auch. Auf der Homepage (www.schlabbdewel.de) des Friedrichsfelder Karnevalvereins findet sich närrisches Unterhaltungsprogramm, darunter ein Gruß von Präsident Elmar Petzinger, genauso wie auf der Facebook-Seite.

Täglich wird zudem ab 11.11 Uhr ein Programmpunkt aus früheren Sitzungen vorgestellt. Das kann eine Büttenrede, Gesang oder auch einer der vielfältigen Tänze der Garden sein. Geplant ist das Online-Programm bis Aschermittwoch. Außerdem gibt es auch in dieser Kampagne einen Fastnacht-Orden und ein Kampagnenheft, welche der Verein in diesen Tagen an die Mitglieder verschickt hat. -ion

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.02.2021