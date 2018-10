Seckenheim.Das Schlachtfest am Kerwemontag hat in Seckenheim Tradition. Die TSG serviert dabei im Saal des Schlosses rustikale Spezialitäten wie Schlachtplatte, Wellfleisch und „Worschdsupp“. Auch das vielfältige Kuchenbuffet kommt bei den Gästen immer gut an. Lange Schlange an beiden Theken und ein voller Saal machten das deutlich. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018