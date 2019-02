Schmollinger führt Liste an

Die Grünen in Edingen-Neckarhausen, Ilvesheim und Ladenburg (Wahlkreis 4) Kreistagsbewerberinnen und -bBewerber nominiert. Auf dem ersten Platz steht mit der Ladenburger Ärztin Dr. Ursula Schmollinger eine „Kreisrätin der ersten Stunde“, denn sie gehörte bereits der ersten grünen Kreistagsfraktion (1984 bis 1989) an, um nach längerer Pause 2014 in das Gremium zurückzukehren. Sie zog aus grüner Sicht eine erfolgreiche Bilanz der jetzt zu Ende gehenden Wahlperiode des Kreistags. Die Grünen seien die innovative politische Kraft im Kreis gewesen. Zahlreiche Initiativen, so im Klimaschutz, für ein Sozialticket beim Verkehrs-Verbund oder für eine gelingende Integration seien von den Grünen angestoßen worden.

Auf Platz 2 folgt der Edinger Gemeinderat und Fraktionsvorsitzende der OGL Thomas Hoffmann, der viele Jahre im baden-württembergischen Verkehrsministerium gearbeitet hat. Der Ilvesheimer Gemeinderat, Fraktionsvorsitzende und Finanzfachmann Michael Haug folgt auf Platz 3.

Die Kreisvorsitzende der Grünen Fadime Tuncer rief zum Schluss dazu auf, im Wahlkampf die große Bedeutung von Kreistag und Landkreis für den Alltag in den Gemeinden herauszustellen. Als Wahlziel bezeichnete sie eine „deutliche Zunahme“ der Sitze für Die Grünen.

1. Dr. Ursula Schmollinger: Ladenburg, 63 Jahre, Anästhesie-Ärztin.

2. Thomas Hoffmann: Edingen-Neckarhausen, 68 Jahre, Jurist.

3. Michael Haug: Ilvesheim, 45 Jahre, Bank-Betriebswirt.

4. Walter Heilmann: Edingen-Neckarhausen, 69 Jahre, Sonderschullehrer.

5. Helga Zühl-Scheffer: Ilvesheim, 60 Jahre, Sozialpädagogin.

6. Birgit Jänicke: Edingen-Neckarhausen, 55 Jahre, Selbstständige Kauffrau.

7. Ralf Herpolsheimer: Ladenburg, 62 Jahre, IT-Manager. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019