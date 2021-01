Schnee und Glätte sorgen für erste Unfälle in der Region

Weinheim.Glätte und Schnee haben in der Rhein-Neckar-Region zu ersten Verkehrsunfällen geführt. Laut Polizei befinden sich derzeit Einsatzkräfte an einer Unfallstelle auf der A5 am Autobahnkreuz Weinheim. Dort soll ein Fahrzeug in die Leitplanke gekracht und auf dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen sein. Nähere Informationen liegen zum jetzigen Zeitpunkt (9:20 Uhr) noch nicht vor.

Starker Schneefall hat zudem den Nahverkehr im gesamten Kreis Bergstraße am Morgen behindert. Wie die Verkehrsgesellschaft Gersprenztal mitteilte, kam es bei Linienbussen zu Verspätungen und Fahrtausfällen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch weiterhin vor Glätte im Kreis Bergstraße, dem Rhein-Pfalz-Kreis sowie Ludwigshafen. Im weiteren Tagesverlauf sollen sich laut DWD bis in den Süden Deutschlands Schneefälle ausbreiten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.01.2021