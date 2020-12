„Schnelle Hilfe nach Vergewaltigung“ nun online

Heidelberg/Heppenheim.Wer Opfer einer Vergewaltigung geworden ist benötigt schnelle und unkomplizierte Hilfe. Der Kreis Bergstraße hat daher vor zwei Jahren gemeinsam mit dem Kreiskrankenhaus Heppenheim und der Gewaltambulanz Heidelberg am Universitätsklinikum Heidelberg das Projekt „Schnelle Hilfe nach Vergewaltigung“ ins Leben gerufen. Damit wird es betroffenen Frauen und Männern ermöglicht, sich nach einer Vergewaltigung zeitnah, zu jeder Tages- und Nachtzeit im Kreiskrankenhaus Bergstraße medizinisch untersuchen zu lassen sowie eine vorsorgliche, kostenfreie Spurensicherung und Beweismittelsicherung durch Experten der Gewaltambulanz Heidelberg durchführen zu lassen.



Viele Frauen und Männer, die Opfer eines sexuellen Übergriffes wurden, vertrauen sich aufgrund von Scham und Schock niemandem an. „Mögliche Hilfe wird leider oft gar nicht oder zu spät in Anspruch genommen. Wir wollen die Bekanntheit des Hilfsangebotes weiter erhöhen und haben daher auch eine eigene Internetseite für das Projekt erstellt“, berichtet Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin Diana Stolz. Die entsprechende Seite befindet sich auf der Homepage des Kreises Bergstraße unter der Rubrik Gesundheit, Arbeit & Soziales, www.kreis-bergstrasse.de/hilfenachvergewaltigung



„Es ist mir wichtig, Frauen nach einem so belasteten Ereignis nicht alleine zu lassen“, betont die Chefärztin der Gynäkologie des Kreiskrankenhauses Bergstraße, Dr. Cordula Müller. Auch Prof. Dr. med. univ. Kathrin Yen, Ärztliche Direktorin des Instituts für Rechts- und Verkehrsmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg und Leiterin der Gewaltambulanz, sieht eine herausragende Bedeutung in der rechtsmedizinischen Untersuchung nach Gewalt: „Dadurch können Beweise der Tat gesichert werden und es kann Klarheit über das Geschehene geschaffen werden.“ Dies diene zwei wichtigen Zielen: zu einen der Rechtssicherheit, falls es zu einem gerichtlichen Verfahren kommt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020