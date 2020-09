Schnuppertag der Draußenschule

Ladenburg.Einen weiteren Schnuppertag für Kinder bietet das Team der geplanten Draußenschule am heutigen Sonntag, 20. September, von 13 bis etwa 18 Uhr auf der Bacherlebnisstation in Ladenburgs Heidelberger Straße statt. An der Beispielstunde zum Kennenlernen der Pädagoginnen können alle Kinder teilnehmen, die im Herbst 2021 eingeschult werden (Schulanfänger) sowie Quereinsteiger aus den Klassen 1 bis 4, die wechseln möchten. Die erforderliche Anmeldung ist ab sofort bis Montag, 14. September, auf der Internetseite www.draussenschule-ladenburg.de möglich.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 20.09.2020