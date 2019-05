Scholl: „Geld sitzt nicht mehr so locker“

Diese Kopfbedeckungen putzen ungemein: schwarze Fahrradhelme, auf die Plastikflaschen mit abgeschnittenem Hals montiert sind. Was ein wenig an Ballermann-Ausrüstungen erinnert, ist in Wahrheit Überbleibsel einer früheren „Saatschul“-Ferienaktion; Monika Schmitt hat die Helme als Anschauungsmaterial zur Straßenfest-Vorbesprechung mitgebracht. Die Treffen im Vorfeld des Festes gehen mit diesem Abend in die letzte Runde: Es geht ums Feintuning, nachdem der grobe Rahmen schon zuvor abgesteckt wurde: Zwölf Vereine sind vom 5. bis 7. Juli mit Straußwirtschaften dabei.

„Bierdeckel-Saugen“ als Spiel

Jetzt geht es um Details wie Müllentsorgung, Lebensmittel-Kennzeichnung oder Schankerlaubnisse. Und die Helme: Sie könnten als Ausrüstung für das „Nass-Spiel“ beim „Heisemer Zweikampf“ eingesetzt werden. Schmitt erklärt: „Die Teilnehmer müssen damit Wasser transportieren. Die Mannschaft, die am Ende das meiste Wasser im Eimer hat, gewinnt.“ Sofort spinnen die Vereinsvertreter die Idee weiter: Die gegnerische Mannschaft könnte die Konkurrenz dabei mit Wasserbomben bewerfen, vielleicht könnte man das Wasser auch durch einen Parcours tragen.

Daneben stehen die Planungen für den zweiten Wettkampf an. „Weil wir derzeit keinen Bürgermeister haben, übernehmen wir diesmal auch das Trockenspiel“, erklärt Chef-Organisator Walter Scholl. Es könnte im „Bierdeckel-Saugen“ bestehen, eine Idee, die schon in der letzten Sitzung geäußert wurde.

Dabei geht es darum, einen Bierfilz nur mit Saugen vor dem Mund zu transportieren. Ein paar Sitzungsteilnehmer probieren das aus, versuchen tapfer, die von vielen Flüssigkeiten getränkte Pappe vorm Gesicht zu halten: eine unappetitliche Angelegenheit, die noch dazu kräftezehrend ist. Der Versuch scheitert, Scholl verspricht, nach Alternativen zu suchen. Weiter geht es mit der Kinder-Olympiade: Torwandschießen mit dem Fußballverein, Dart-Spielen beim 1. DCH, Hütchenwerfen mit der SGL, Entenangeln im Hof der „Schnatterenten“, Flaschen-Kegeln bei der AWO und „Hammernageln“, das der MGV anbietet, gehören zu den Disziplinen. „Die Kapelle AM ist diesmal nicht dabei“, erklärt Scholl. Traditionsgemäß soll es Preise für die Teilnehmer geben.

Nur hat das diesmal einen Haken: Statt wie in Vorjahren 300 Euro dafür zu spenden, will die Volksbank Kurpfalz diesmal Gutscheine im selben Gegenwert ausgeben, die bei der Bank einzulösen sind. Lange wird in der Runde das Für und Wider erörtert: Sollen die Preise an die Besten ausgegeben werden? Wenn ja, in welcher Form? Immer wieder wird Kritik an der Art der Spende laut, und Scholl rechtfertigt sich: „Es ist nicht einfach, Sponsoren zu finden. Das Geld sitzt nicht mehr so locker wie früher.“ MGV-Vorsitzender Harald Brand findet, dass man die Spende am besten ausschlagen sollte; die übrigen stimmen ihm zu. So bleibt es bei den Fünf-Euro-Gutscheinen, die die Kinder für Karussellfahrten und anderes ausgeben können. Was die Plakatwerbung angeht, hat Scholl schließlich noch eine gute Nachricht: Die DIN A3-Poster können im Rathaus gedruckt werden, was Herstellungskosten von 700 Euro einspart, die die Gemeinde den Organisatoren zur Verfügung stellt.

Kosten von 750 Euro

Für dieses Geld könne man auf großen Plakatwänden auf das Straßenfest aufmerksam machen, war ein früherer Vorschlag.Doch die Preise für die Wände, die Scholl nun vorlegt, verschlagen manchem die Sprache: Bis zu 750 Euro werden stellenweise verlangt, allerdings sind die Druckkosten für ein großes Plakat inbegriffen; also doch lieber Werbung in Geschäften und auf Amtsblatt-Sonderseiten. Apropos Geld: Einstimmig wird eine Preiserhöhung auf dem Fest beschlossen: 0,4 Liter Bier kosten jetzt 3,50 statt drei Euro, eine Bratwurst 4,50 statt vier Euro und das „Müller“-Viertel drei und nicht wie früher 2,70 Euro.

